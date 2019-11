Curieus Halle in de bres voor achtergelaten katten: Herfstontbijt moet geld in het laatje brengen voor vzw Poezensnoetje Bart Kerckhoven

08 november 2019

14u09

Curieus Halle organiseert op zaterdag 16 november een herfstontbijt ten voordele van Poezesnoetje. Die vereniging vangt achtergelaten katten en kittens op. ““Een tijdje terug werd ik aangesproken door Sybille Vancutsem, één van de drijvende krachten achter de werking van vzw Poezensnoetje”, vertelt secretaris Arno Pirolo van Curieus Halle. “Zij vertelde me dat het voor hen steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden omdat de kosten voor de opvang van achtergelaten katjes de pan uit swingen. Aangezien we in het verleden al een pannenkoekenbak georganiseerd hebben om hen financieel te ondersteunen, was het niet moeilijk om de rest van het bestuur te overtuigen om opnieuw een actie op het getouw te zetten. Er werd gekozen voor een herfstontbijt, waarvan de opbrengst integraal naar Poezensnoetje zal gaan.”

Het herfstontbijt vindt plaats op zaterdag 16 november in Zaal Molenborre aan de Molenborre 12A in Halle vanaf 9.30 uur. Inschrijven wordt wel gevraagd omwille van de beperkte plaats. Dat kan via arno.pirolo@hotmail.com of via het nummer 0487/76.38.96.