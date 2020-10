Crisiscel onderwijs komt voor het eerst samen in Halle: “Situatie onder controle in de scholen” Bart Kerckhoven

06 oktober 2020

De situatie is onder controle in de Halse scholen. Dat oordeelt de crisiscel onderwijs die voor het eerst officieel samenkwam op vraag van de provinciegouverneur.

De gouverneur vroeg om overleg omdat ook in Halle het aantal besmettingen blijft stijgen. “Het beschikbare cijfermateriaal toont aan dat de nieuwe besmettingen zich niet in de scholen voordoen, maar dat leerlingen in een familiale of private context besmet geraken”, laat de stad weten. “Doordat de voorzorgsmaatregelen op school goed worden toegepast, zoals bijvoorbeeld het dragen van het mondmasker en het meer spreiden van leerlingen, werden corona-uitbraken in onze Halse scholen tot hiertoe vermeden. “

De crisiscel beslist op basis van de informatie om ‘code geel’ in de scholen voorlopig verder aan te houden. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk leerlingen nog steeds naar school kunnen komen.

“De crisiscel benadrukt wel dat het heel belangrijk is dat leerlingen hun mondmaskers ook buiten de schoolmuren goed dragen als ze geen afstand van elkaar kunnen bewaren. Enkel zo kunnen we nieuwe besmettingen vermijden en de lessen zo veilig mogelijk laten verlopen. Alle scholen werken ook nauw samen met het CLB om ouders voldoende te informeren over de situatie in hun school of in specifieke klassen wanneer er bijvoorbeeld een leerling in quarantaine moet”, klinkt het nog bij de stad.