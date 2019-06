Cremerie Joy zet Duvel-ijs op de kaart: “Wie gek is van zoet ijs zal schrikken van de smaak” Bart Kerckhoven

12u35 84 Halle Duvelliefhebbers opgelet: bij Cremerie Joy in Halle maken ze zelfs ijs van jullie favoriet bier. Uitbaatster Tanja Simons kreeg de opmerkelijke vraag van een buur die al graag eens een Duvel drinkt om ook daar eens ijs van te maken. “Ik heb wat geëxperimenteerd omdat de smaken goed moeten zitten maar het is me toch gelukt”, zegt Tanja trots.

“Je kan het wat vergelijken met een sorbet. Maar wie gek is van zoete smaken zal wel schrikken. De bittere nasmaak zullen bierdrinkers wel kunnen appreciëren.” Haar man Peter Cansse, die op deze drukke warme dagen meedraait in de zaak, kan het Duvel-ijs alvast smaken. “Het is geen ijs waar je drie bollen van zal bestellen maar wie graag een lekker bier drinkt moet het zeker eens geproefd hebben.” Tanja is met haar Duvel-ijs niet aan haar proefstuk toe. Ze heeft gemiddeld vijfenzeventig smaken op de kaart staan en ze maakte in het verleden al smurfenijs, Boswandelingijs en ook bloedappelsienijs. “We maken alles zelf in het ijssalon en dan willen we ook al eens uit de band springen met onze smaken”, zegt Tanja.

Bij Cremerie Joy serveren ze de komende dagen zeker nog het Duvel-ijs; ideaal om eens te testen tijdens de hittegolf. Dronken zal je er niet meteen van worden, want voor één grote bak ijs gebruikt Tanja amper drie flesjes Duvel. Wij vonden het alvast lekker!