Coronavrij rusthuis versoepelt bezoekregeling: bewoners mogen meer bezoek ontvangen Bart Kerckhoven

12 september 2020

12u43 0

De bezoekregeling in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle wordt verder versoepeld. Sinds vorige week kunnen de bewoners met hun familie buiten gaan wandelen maar directrice Elke De Cuyper kondigt nog een uitbreiding aan. “Sinds lang hebben bewoners van Sint-Augustinus en hun families contact via de liveboxen in de polyvalente zaal”, zegt ze. “Vanaf maandag 14 september kunnen er vier personen tegelijk voor telkens maximaal één uur op bezoek komen. Bezoekers moeten geen familiale band met de bewoner hebben,iedereen is welkom op reservatie online of via telefoon. Meerdere bezoeken per dag voor dezelfde bewoner zijn mogelijk. Minderjarigen zijn welkom en ook huisdieren worden toegelaten. In de liveboxen mogen de mondmaskers af gezien de plexiwanden maar iedereen moet wel blijven zitten tijdens het bezoek.”

Bezoek op de kamer

WZC Sint-Augustinus is nog steeds coronavrij. Zolang er geen besmettingen worden vastgesteld bij bewoners of personeel is bezoek op de kamer ook mogelijk. “Vanaf maandag kunnen familieleden uit dezelfde sociale bubbel van vijf op bezoek op de kamer”, zegt De Cuyper nog. “Kamerbezoek kan op weekdagen tussen 14 uur en 17 uur, op weekenddagen tussen 14 uur en 16 uur en op donderdagvoormiddagen tussen 10 uur en 12 uur.” Het aantal bezoekers per kamer is wel afhankelijk van de afdeling en een mondmasker blijft verplicht.