Coronabesmetting Ten Hove: laatste bewoner mag wellicht donderdag ziekenhuis verlaten Bart Kerckhoven

15 april 2020

17u22 3

Twee bewoners van de assistentiewoningen Ten Hove van het OCMW in Halle mochten woensdag het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria verlaten nadat ze er opgenomen waren met symptomen van het coronavirus. Er is nu nog één bewoner het complex in de wijk Windmoleken die in het ziekenhuis verblijft. In totaal waren vier bewoners in het ziekenhuis opgenomen maar één van hen mocht vorige week alweer naar huis. De bewoner die overblijft stelt het intussen ook goed en zal wellicht donderdag terugkeren naar Ten Hove. Zes bewoners verblijven wel in volledige quarantaine in Ten Hove. Ze vertoonden milde symptomen of keerden net terug van het ziekenhuis. Zij mogen hun kamer voorlopig niet verlaten. In totaal werd bij vier bewoners effectief een coronabesmetting vastgesteld. In de assistentiewoningen Van Koekenbeek en woonzorgcentrum Zonnig Huis zijn voorlopig geen besmettingen vastgesteld.