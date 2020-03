Corona-infopunt stad Halle kreeg al tweehonderd vragen van inwoners Bart Kerckhoven

16 maart 2020

Het corona-infopunt dat de stad Halle opende kreeg de voorbije dagen al zo’n tweehonderd vragen van inwoners. Het infopunt werd opgericht om de vragen over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te beantwoorden. Veelgestelde vragen werden gebundeld op www.halle.be/corona. Inwoners, handelaars, horeca-uitbaters, scholen, verenigingen en ondernemingen kunnen ook de komende dagen nog terecht op het infopunt. Het is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 12 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur via 02/365.99.11. Op donderdag kan je er ook tussen 17 uur en 20 uur terecht. Vragen kunnen ook gesteld worden via corona@halle.be ,de Facebook-pagina van Halle, Messenger en de stadsapp.