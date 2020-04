Corona-besmetting Ten Hove: Toestand getroffen bewoners blijft stabiel Bart Kerckhoven

06 april 2020

20u08

Nadat een coronabesmetting werd vast gesteld in de assistentiewoningen Ten Hove in Halle zijn vier bewoners opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. Hun toestand is stabiel. Ze verblijven er op de Covid-19-afdeling. Een vijfde bewoner die milde symptomen vertoonde verblijft in strikte quarantaine in Ten Hove en is intussen twee dagen koortsvrij. Het stadsbestuur hoopt dat er verder geen gevolgen zullen zijn voor de andere bewoners van de assistentiewoningen in de wijk Windmoleken.