Constant (92) en Cecilia (90) vieren platina huwelijk in quarantaine: “Met een lekker wijntje toch geklonken op ons jubileum” Bart Kerckhoven

24 april 2020

13u52 0 Halle Constant (92) en Cecilia (90) hebben in volle coronacrisis woonzorgcentrum Sint-Augustinus hun platina huwelijksjubileum gevierd. Door de coronacrisis werd het geplande familiefeest vervangen door een intiem etentje met twee, maar het koppel liet het niet aan hun hart komen.

Het restaurant was al gereserveerd en de familie had de datum met stip genoteerd: Constant en Cecilia zouden zeventig jaar huwelijk vieren met een lekker etentje op restaurant. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “We hebben het toch gevierd”, zegt Constant. “Maar het is een etentje geworden in de cafetaria. Pas op, we hebben niet te klagen. Met een lekker wijntje erbij hebben we toch kunnen klinken.”

Constant en Cecilia hadden natuurlijk veel liever hun familie mee aan tafel gehad. “Maar we begrijpen wel dat er voor ons jubileum geen uitzondering kan gemaakt worden. Iedereen is in Sint-Augustinus nog gezond en dan is ook omdat we hier binnen blijven. Met de vijf kinderen, de tien kleinkinderen en de achterkleinkinderen kunnen we nadien wel nog eens feest vieren.” De familie zakte trouwens wel af naar Sint-Augustinus om Constant en Cecilia met spandoeken en applaus buiten te feliciteren.

“Van de directrice hier hebben we nog een mooie geschenkmaand gekregen ook. En via Skype hebben we ook even met de familie gepraat. Het bezoekje van de burgemeester werd wel afgelast. Maar het is zo ook goed geweest.”