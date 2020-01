Confrèrie van de Vaantjesboer wint Persprijs Ivo Blijkers na werkjaar vol activiteiten Bart Kerckhoven

23 januari 2020



De Confrèrie van de Vaantjesboer kreeg van de Halse Persclub woensdagavond de Persprijs Ivo Blijkers. Die wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die Halle positief in het nieuws bracht. De mensen van de Confrèrie van de Vaantjesboer hebben er een erg druk jaar op zitten. Ze trokken met het verhaal van de reuzen naar de Halse scholen, organiseerden het huwelijk van reuzen Romeo en Juliette in de Sint-Martinusbasiliek en vierden de verjaardag van het standbeeld van de Kleine Vaantjesboer met een tentoonstelling in de Oude Post. Op de tweede plaats eindigde het Halse Dweilteam dat elk jaar het populaire Dweilfestival organiseert. De derde plaats was voor de werkgroep van de Lembeekse paassoldaten die met succes een dossier indiende om de Sint-Veroonmars in Lembeek op de Inventaris van het Vlaams Immaterieel Erfgoed te krijgen. Voorzitster Ingrid Depraetere van de Persclub had nog een verrassing voor oud-journalist Felix Merckx. Hij stopte er na veertig jaar mee in 2018 en was onder andere journalist voor Het Laatste Nieuws. Felix kreeg voor zijn jarenlange carrière de gouden medaille van verdienste van de provincie Vlaams-Brabant.