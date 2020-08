Commerce versus corona in Halle: “Al 38 jaar in de winkel, maar door alle veranderingen lijkt het mijn eerste jaar”

Halle

De lockdown als gevolg van het coronavirus ligt dan wel al een tijdje achter ons, toch zal het nog heel lang duren vooraleer alles weer zijn normale gangetje zal gaan. Dat merken ook de verschillende ondernemers in ons land, die van achter een mondmasker of plexiglas hun verloren jaar zoveel mogelijk te proberen te redden. Onze reporters gaan in deze moeilijke periode op bezoek bij die vele moedige handelaars, vandaag zijn we op bezoek in Halle. Al onze ‘Commerce versus corona’ artikels zijn te lezen in ons dossier