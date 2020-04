Colruyt schenkt via gemeentebesturen tienduizenden mondmaskers weg aan zorgsector Tom Vierendeels

21 april 2020

13u42 1 Halle Colruyt Goup schenkt tienduizenden FFP2-mondmaskers aan de gemeentebesturen van steden en gemeenten waarin de keten actief is. De stadsbesturen staan in voor de verdere verdeling waar nodig. Het gaat om een waarde van ongeveer 100.000 euro.

“Het gaat om gekeurde maskers van hoge kwaliteit die we zelf nog op stock hadden”, zegt Koen De Maesschalck, divisiemanager Public Affairs bij Colruyt. “We schenken ze in de eerste plaats aan zorgverleners in de regio’s waarin we actief zijn zoals Halle, Mechelen en Gellingen. De verdeling zal stap voor stap gebeuren.” De maskertjes worden niet rechtstreeks aan zorgverleners geschonken. “Dat gebeurt via de stads- en gemeentediensten die het best kunnen inschatten waar en hoeveel maskers nodig zijn”, gaat De Maesschalck verder. “We willen op deze manier solidair zijn met de ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook met kleinere zorgverstrekkers zoals kinesisten, thuisverplegers en osteopaten.” Maandag kwam het stadsbestuur van Halle al een eerste schenking ophalen aan het distributiecentrum in de stad. De komende dagen worden onder andere Beersel en Gellingen nog bevoorraad.