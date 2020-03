Colruyt Group teelt kruiden in hoogtechnologische installatie: basilicum wordt in ‘vertical farm’ gekweekt Bart Kerckhoven

03 maart 2020

13u18 0 Halle Bio-Planet verkoopt voortaan basilicum die geteeld werd in een ‘vertical farm’. De kruiden worden in rijen boven elkaar gekweekt. Colruyt Group is de eerste retailer in ons land die een eigen teeltsysteem ontwikkelde. De verticaal geteelde basilicum is vanaf woensdag te koop in de vestigingen van Bio-Planet.

Twee jaar lang werd de nieuwe techniek getest en daarbij werd niets aan het toeval overgelaten. Zo werd met de Katholieke Universiteit van Leuven samengewerkt voor de LED-verlichting in de vertical farm en werd een beroep gedaan op de expertise van de Universiteit van Gent voor de klimaatbeheersing. Colruyt Group kan tot 250.000 plantjes kweken in de vertical farm in het distributiecentrum Hellebroek. De distributiegroep zet de basilicum in de markt als een duurzaam geteeld product. “We verbruiken 90 procent minder water en 50 procent minder nutriënten dan in de klassieke teelt”, zegt algemeen directeur Fabrice Gobbato van Bio-Planet. “Bovendien werken we enkel met gezuiverd regenwater dat we opvangen op het dak van ons verdeelcentrum” De installatie draait volledig op groene stroom afkomstig van windturbines en zonnepanelen.

Twintig keer minder ruimte nodig

Volgens Colruyt Group zijn er nog meer voordelen. “Zo is er voor een eenzelfde hoeveelheid planten twintig keer minder ruimte nodig dan in klassieke teelt”, klinkt het. “Hierdoor worden waardevolle landbouw- en natuurgronden uitgespaard. Niet onbelangrijk aangezien zo’n tachtig procent van het landbouwareaal wereldwijd al in gebruik is. Door de farm te integreren in het distributiecentrum worden er ook vijf keer minder kilometers dan voordien afgelegd.

De klanten van Bio-Planet zullen de basilicum terugvinden onder het huismerk Boni Selection. “Ze hebben niet het biolabel maar passen perfect in het assortiment van Bio-Planet”, legt Gobbato uit. “Ze zijn gegroeid uit biozaad en we hebben bewust gekozen voor een bijzonder duurzaam en composteerbaar substraat gemaakt van organische reststromen, ook al is dit vandaag nog niet biologisch.” De basilicumplanten worden verder ook op natuurlijk wijze geteeld, zonder pesticiden.

De kweektechniek zelf werd op punt gesteld door de eigen mensen. Op een maand tijd worden de basilicumplanten vanuit het zaadje helemaal opgekweekt. “Biotechnologen en –ingenieurs sleutelden de voorbije twee jaar aan de optimale groeiomstandigheden voor de kruiden”, aldus Colruyt Group. “Zij weten perfect wat de planten op welk moment nodig hebben en dienen lucht, licht, water en voedingsstoffen gecontroleerd toe in de ideale hoeveelheden. Hierdoor zijn de kruiden sneller volgroeid dan bij klassieke teelt en verbruikt de farm niet meer energie en grondstoffen dan strikt noodzakelijk.”