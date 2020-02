Colruyt Group maakt zich klaar voor het Coronavirus: “Hamsteren is nog niet nodig” Bart Kerckhoven

27 februari 2020

14u04 0 Halle Colruyt Group in Halle bereidt zich voor op de komst van het coronavirus. “Maar er is geen reden tot paniek”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “We gebruiken ons gezond en als het virus opduikt hebben we wel verschillende scenario’s klaar.” Voorlopig valt er op de werkvloer nauwelijks wat te merken van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

In de distributiecentra en de administratieve gebouwen van Colruyt Group in Halle werken duizenden mensen samen en dus moet ook de grootste werkgever van de stad rekening houden met een uitbraak van het coronavirus. “We hebben verschillende scenario’s klaar liggen”, weet woordvoerster Hanne Poppe. “Onze diensten staan in contact met sectorfederatie Comeos maar ook met medische experts. We zullen de adviezen van de deskundigen opvolgen. Maar op dit moment is er op de werkvloer nauwelijks wat te merken van de uitbraak van het coronavirus.”

Paniek vermijden

In sommige Belgische bedrijven worden mensen die van een skivakantie uit Noord-Italië terugkeren verplicht om thuis te werken. Elders mag er geen hand meer gegeven of gekust worden, maar zover gaan ze bij Colruyt Group niet. “Daar is op dit moment echt geen reden toe”, zegt Poppe. “We merken wel dat de situatie snel kan veranderen, maar vandaag willen we vooral paniek vermijden en het gezond verstand gebruiken. Voor het personeel is een vragenlijst uitgewerkt. Als ze vragen hebben kunnen we hen meteen ook de antwoorden geven. Zo geven we onder andere de raad om meteen een dokter op te zoeken als ze na een vakantie terugkeren en zich ziek voelen. Het gaat om praktische zaken. Preventieve maatregelen nemen is ook moeilijk. In sommige sectoren kan er van thuis gewerkt worden maar in de distributiecentra gaat dat natuurlijk niet.”

Er wordt alvast niet gehamsterd en de winkelrekken liggen nog steeds vol met producten Hanne Poppe, woordvoerster Colruyt Group

In supermarkten van de groep zal je ook amper wat merken van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. “Er wordt alvast niet gehamsterd en de winkelrekken liggen nog steeds vol met producten”, zegt Poppe. “Natuurlijk is er wel overleg over de producten die we bijvoorbeeld invoeren via China. Voor de non-food werden onder andere de aanvoer van schoolspullen bestudeerd die vooral voor de Dreamland- en Collishopvestigingen bestemd zijn. Maar die producten zijn ofwel al onderweg of intussen in onze stock. Ook daar stelt zich dus voorlopig geen probleem.”