Colruyt Group breidt thuiswerken uit en zet extra personeel in winkels en logistiek in Bart Kerckhoven

17 maart 2020

15u25 16 Halle Colruyt Group wil thuiswerken voor meer kantoormedewerkers mogelijk maken. Dat laat de distributiegroep in een persmededeling weten. Maandag bleek dat heel wat medewerkers op de kantoorsite Wilgenveld ongerust waren omdat telewerk amper mogelijk was. Er worden intussen extra medewerkers ingezet in de winkels en de logistiek en de non-foodwinkels sluiten voorlopig de deuren.

“De medewerkers van de ondersteunende diensten krijgen de mogelijkheid om van thuis te werken als hun werk dit toelaat. Deze medewerkers zullen maximaal voorzien worden van de nodige tools (zoals bijvoorbeeld VPN-connectie en laptop)”, laat het bedrijf nu weten. Er zullen ook medewerkers ingeschakeld worden in de winkels, productie en de logistiek wanneer dat nodig is. “Om de operationele continuïteit te waarborgen is het absoluut noodzakelijk dat er voldoende medewerkers ter beschikking blijven in onze winkels, onze productie-ateliers, onze logistieke centra en transport. We gaan daarvoor duizenden medewerkers van de andere diensten extra nodig hebben om dit mee te realiseren. Medewerkers die door de omstandigheden geen werk meer hebben, krijgen prioriteit om bij te springen in de winkels of in de logistieke keten. Het alternatief is in overleg met hun chef bekijken of het mogelijk is om verlof (familiaal, omstandigheidsverlof, ouderschapsverlof, overuren) op te nemen, of tijdelijke werkloosheid indien mogelijk. We bekijken vandaag samen met onze medewerkers hoe we dit praktisch kunnen organiseren zodat deze nieuwe maatregen zo snel mogelijk in voege kunnen treden.”

In de winkels wordt het personeel opgeroepen om handschoenen te dragen. Het aantal klanten wordt beperkt tot tien vierkante meter en de mensen worden gevraagd om alleen boodschappen te doen zodat het aantal mensen in de winkel beperkt blijft. De medewerkers zullen geen boodschappentassen meer vullen en de winkelkarren en kassa’s worden regelmatig ontsmet.

De winkels van Dreamland, Dreambaby en Fiets! sluiten voorlopig wel de deuren. Ook de tweedehandswinkels Newstory en de Tuin & Terras pop-ups van Dreamland sluiten. De online webshops van de drie winkelformules en Collishop blijven open. De Collishop-afhaalpunten in de winkels van Colruyt Group blijven beschikbaar. Alle klanten die een geboortelijst hebben bij Dreambaby zullen gecontacteerd worden om de vervollediging en levering van hun geboortelijst te regelen. “De groep heeft deze beslissing genomen vanuit de bezorgdheid voor het welzijn van klanten en medewerkers. De groep wil door het verminderen van het aantal fysieke winkelpunten ook bijdragen in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus”, aldus Colruyt Group.