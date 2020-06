Colruyt deelt zes miljoen ‘Clipeez’ uit aan klanten: “Personeel hoeft winkelkarren niet meer te ontsmetten” Bart Kerckhoven

10 juni 2020

10u44 200 Halle In zeven Colruyt-supermarkten in de Zennevallei en de rand rond Brussel worden vrijdag afneembare handvaten voor winkelkarretjes geleverd. Die worden uitgedeeld aan de klanten zodat ze veilig kunnen winkelen. In totaal worden in ons land zes miljoen ‘Clipeez’ uitgedeeld aan de Colruyt-supermarkten om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.



De handvaten worden eerst verdeeld in de vestigingen van Colruyt in Halle, Alsemberg, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Grimbergen, Overijse en Wemmel. De handvaten kunnen op de kar geklikt worden en zijn herbruikbaar. De Clipeez worden gratis uitgedeeld aan de ingang van de winkels en in de afhaalpunten van Collect&Go.

De distributiegroep was op zoek naar een goedkopere manier om de winkelkarren te ontsmetten. “Ook nu de coronamaatregelen versoepelen, blijft de veiligheid van onze klanten en medewerkers een topprioriteit”, zegt regiodirecteur Geert Gillis van Colruyt Laagste Prijzen. “Alle voorzorgsmaatregelen blijven dus van kracht. Want de laagste prijs garanderen, doen we onder andere door onze kosten zo laag mogelijk te houden.”

In een later stadium plaatsen we in alle winkels hygiënepunten met een handpomp en spuitbussen waar klanten hun handen en winkelkar kunnen ontsmetten wanneer ze hun handvaten niet bijhebben Regiodirecteur Geert Gillis

Zo kwam de keten op het idee voor de handvaten. Clics Toys uit Wuustwezel heeft met de Clipeez een hulpmiddel om contact met de winkelkar te vermijden. Het zijn afneembare en herbruikbare handvaten die klanten op het handvat van hun winkelkar kunnen klikken, zodat ze de kar zelf niet meer moeten aanraken. Na het winkelbezoek klik je de handvaten van de winkelkar. “De medewerkers die aan de ingang de winkelkarren ontsmetten, delen vanaf deze week de handvaten uit aan de klanten”, gaat Gillis verder. “In een later stadium plaatsen we in alle winkels hygiënepunten met een handpomp en spuitbussen waar klanten hun handen en winkelkar kunnen ontsmetten wanneer ze hun handvaten niet bijhebben. Zo kunnen de medewerkers die nu nog de winkelkarren ontsmetten weer meewerken in de winkels.”

Afwasbaar

In totaal worden zes miljoen Clipeez uitgedeeld aan de klanten. De verdeling gebeurt regio per regio en tegen eind juli moeten alle klanten een set hebben. Vanaf dit najaar wordt de Clipeez ook verkocht in de winkels. De handvaten zijn honderd procent recycleerbaar en herbruikbaar. Ze kunnen in de afwasmachine of met water en vloeibare zeep gereinigd worden.