Collishop.be overbevraagd: webwinkel sluit tot na het weekend de deuren Bart Kerckhoven

03 april 2020

13u52 0

Online shoppen is in coronatijden ontzettend populair en sommige webshops kunnen zelfs de verkoop niet meer volgen. Zo kunnen klanten tot en met 6 april geen bestelling meer plaatsen op Collishop.be, de webshop van Colruyt Group. Wie een bestelling plaatste zal wel nog zijn producten krijgen en vanaf dinsdag moet de webshop opnieuw operationeel zijn. Naar verluidt zou het aantal bestellingen op Collishop.be sinds de coronacrisis verzesvoudigd zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Enkele weken geleden moest ook al Collect & Go van Colruyt Group even stopgezet worden omdat te veel klanten hamsterden en het personeel in de supermarkten niet meer kon volgen met het klaarzetten van de online bestellingen. De situatie in de winkels is intussen aan het normaliseren.