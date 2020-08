Clubs kunnen in De Bres sporten in bubbels tot vijftig personen Bart Kerckhoven

07 augustus 2020

14u23

Nu het aantal coronabesmettingen stijgt treft de stad Halle extra maatregelen in de sportzalen. Zo kunnen enkel clubs de accommodatie van de stad huren. Een potje voetbal met vrienden in sportcomplex De Bres is dus voorlopig niet mogelijk. De clubs kunnen hun sessies organiseren in sportbubbels tot vijftig personen maar als ze maar een deel van de zaal gebruiken wordt dat beperkt tot maximaal twintig leden. De sportbubbels moeten wel gescheiden blijven. Omkleden en douchen gebeurt best thuis. Tijdens de trainingen zijn er geen supporters toegelaten. Sportwedstrijden kunnen wel nog plaats vinden maar de stad raadt af om daar publiek toe te laten. In principe mogen er honderd toeschouwers indoor verwelkomd worden en outdoor tweehonderd.