Cliënten van OCMW’s Beersel en Halle eten voortaan dagvers: “We serveren eten zoals in een brasserie” Bart Kerckhoven

25 november 2019

15u03 0 Halle De senioren in Halle en Beersel die een beroep doen op het OCMW krijgen voortaan eten geserveerd zoals in een brasserie. Ze krijgen de keuze uit twee gerechten en een vegetarisch alternatief.

De instanties gaan vanaf december in zee met cateringbedrijf Compass, dat eten zal bereiden voor de senioren in de woonzorgcentra, de assistentiewoningen, de dienstencentra en de cliënten die aan huis geleverd krijgen.

“Bewoners van woonzorgcentra De Ceder in Beersel en Zonnig Huis in Halle kunnen vanaf dan eten als in een brasserie: volgens hun goesting eten ze vlees of vis, veel en verschillende groenten, dan wel liever frietjes of rijst”, klinkt het in een mededeling. “Alles wordt dagvers bereid. Ook ’s morgens en ‘ avonds kiezen de bewoners waar ze zin in hebben. “

Het eten wordt vers aan huis geleverd. De mensen stomen dan in een veilige verpakking in 4 minuten hun eten klaar in de microgolfoven. In de lokale dienstencentra en de ondersteuningswoningen zullen mensen ook dagelijks keuze hebben tussen verschillende dagvers bereide maaltijden.

Ook de kinderen van de Beerselse gemeentelijke basisscholen en de peuters van het Halse kinderdagverblijf Pagadderke zullen de maaltijden van Compass eten.