Circus Barones slaat tenten op in Halle: woensdag eerste voorstelling Bart Kerckhoven

14 september 2020

11u31 4

Circus Barones slaat nog eens de tenten op in Halle. Maandagochtend begon de opbouw van de grote circustent op de terreinen van jeugdcentrum Stroppen. Op woensdag 16 september is er een eerste voorstelling van ‘The Greatest Show’ om 15 uur. Op vrijdag 18 september kan je de artiesten aan het werk zien om 18 uur. Tijdens het weekend zijn er zaterdag 19 september voorstellingen om 15 uur en 18 uur en op zondag 20 september om 11 uur en 15 uur. Door de coronacrisis is het aantal bezoekers per voorstelling beperkt tot tweehonderd. Tickets kunnen in voorverkoop gekocht worden aan de kassa vanaf dinsdag tot zaterdag van 11 uur tot 12 uur en telkens ook een uurtje voor elke voorstelling.