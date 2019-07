Christophe Severs en Liesje Borremans gaan met Sonia D’Ours ‘Aan Tafel’ op Radio Victoria Bart Kerckhoven

06 juli 2019

Vanaf nu zondag 7 juli schuift radiopresentatrice Sonia D’Ours opnieuw ‘Aan Tafel’ met bekende en boeiende Hallenaren. Het tweede seizoen van het programma op Radio Victoria opent met Christophe Severs en zijn vrouw Liesje Borremans. “Ik ben vooral oprecht geïnteresseerd in mensen”, zegt Sonia zelf. “Hun leven, dromen en hun passies wil ik weten. Na de vele hartverwarmende reacties vorige zomer, hoefden we niet lang te twijfelen over een tweede seizoen.” Sonia kookt zelfs voor haar gasten en die mogen zelf de muziek kiezen. Dit jaar gaat Sonia onder andere praten met burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en presentator Otto-Jan Ham. Het programma wordt elke zondag uitgezonden vanaf 9 uur op Radio Victoria via 105.2 FM.