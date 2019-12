Christoff en Lindsay vieren kerst in uitverkochte Sint-Martinusbasiliek: Eurostar 2000 schenkt 5.000 euro aan goed doel Bart Kerckhoven

Meer dan vijfhonderd mensen zakten af naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle voor het kerstconcert van Christoff die optrad met zijn zus Lindsay. Dat optreden is intussen een vaste waarde op de Halse kerstkalender en wordt voortaan georganiseerd door Mercedes-garage Eurostar 2000. Ook het kinderkoor Scaletta was van de partij. De mensen van Eurostar 2000 verrasten de vzw Scale Dogs met een mooie cheque van 5.000 euro. De organisatie leidt geleidehonden op voor mensen met een visuele beperking maar is ook een hondenschool waar baasjes hun honden in een ontspannen sfeer dingen aanleren. Het geld kwam van de verkoop van toegangskaarten voor het concert. Ook deken Raymond Decoster mocht namens de parochie een cheque ontvangen. Hij kreeg van de garagehouders 500 euro waarmee de basiliek dan bij speciale gelegenheden kan versierd worden met mooie bloemen.