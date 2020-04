Chocolatier Marleen opende webshop door coronacrisis: “Maar chocolade met tierlantijntjes verkoop ik nu niet, die zijn te moeilijk te transporteren” Bart Kerckhoven

10 april 2020

08u16 3 Halle Coronacrisis of niet: we vieren dit weekend Pasen en daar horen natuurlijk chocoladepaaseieren bij. Chocolatier Marleen Van Volsem van Praleen in Halle moest dit keer door de coronacrisis wel inventief zijn om haar chocolade te verkopen. Ze opende een webshop en de klanten worden met de hulp van collega’s aan huis beleverd. “De solidariteit onder de handelaars is groot”, vertelt ze.

Voor Marleen is de paasperiode één van de drukste momenten van het jaar. De paaseieren, pralines en andere chocoladestukken vliegen dan de deur uit, maar dit jaar beleeft ze dat hoogtepunt toch wel op een andere manier. “Ik ben net als andere jaren aan het werk van ’s ochtends tot ’s avonds”, zegt Marleen. “Maar de verkoop gebeurt dit jaar vooral online. De winkel mag wel open blijven, maar er stappen weinig mensen binnen. In het centrum is door de strikte maatregelen weinig volk op stap. Gelukkig hebben we snel nadat de maatregelen werden afgekondigd een webshop kunnen lanceren. De mensen hebben de weg naar die site toch gevonden.”

Als kleine chocolatier is het zo leuk om in de winkel de mensen persoonlijk advies te geven bij de keuzes die ze maken. Er is niets plezanters. Dat maakt deel uit van de persoonlijke service die we kunnen aanbieden. Als mensen online bestellen, kan je hen zo goed niet helpen. Marleen Van Volsem

Marleen vindt het wel spijtig dat ze de bestellingen vooral via internet moet aannemen. “Als kleine chocolatier is het zo leuk om in de winkel de mensen persoonlijk advies te geven bij de keuzes die ze maken. Er is niets plezanters. Dat maakt deel uit van de persoonlijke service die we kunnen aanbieden. Er stappen wel nog klanten binnen, maar het is momenteel beperkt. Als mensen op een afstand bestellen, kan je hen niet zo goed helpen. Hoe de crisis de omzet zal beïnvloeden, weet ik vandaag nog niet. Maar ik klaag niet. Collega’s in de horeca hebben het nu veel moeilijker. Zij moeten helemaal de deuren gesloten houden. Wij kunnen gelukkig nog verkopen.”

Solidariteit

De klassieke paaseieren blijven een topper in de aanloop naar Pasen. Maar de online verkoop heeft toch ook invloed op het aanbod. “De ‘speciallekes’ blijven dit jaar achterwege”, weet Marleen. “De chocoladestukken met heel veel tierlantijntjes verkoop ik niet, omdat die moeilijk te transporteren zijn. Ik wil dat de mensen de chocolade in de beste staat ontvangen. Gelukkig kan ik rekenen op Bram Pieters van de slagerij op de Beestenmarkt. Hij levert elke dag vanaf 14 uur tot 21.30 uur ’s avonds de bestellingen voor ons mee af bij de klanten, met een bestelwagen die garage Gorgon ter beschikking stelde. De solidariteit onder de handelaars is groot. Ik ben blij dat we op elkaar kunnen rekenen. Ik heb er geen tijd voor omdat we de hele dag door chocolade maken. Zonder de collega’s was het allemaal niet mogelijk.”

Na Pasen wordt het opnieuw wat rustiger voor Marleen. Maar ook zij kijkt intussen vooruit. “We kunnen nog niet veel voorspellingen doen over hoelang alles zal duren en we moeten aanvaarden dat we dit even niet in de hand hebben”, zegt ze. “Maar ik blijf wel positief. Als alles achter de rug is, moeten we ervoor zorgen dat de klanten opnieuw naar Halle komen om te winkelen. Ik zal zeker klaar staan om iedereen opnieuw met open armen te ontvangen.”