Chauffeur van brommobiel is rijbewijs kwijt nadat hij betrapt wordt met 1,77 promille Bart Kerckhoven

03 februari 2020

14u04 0

In volle BOB-campagne werd H. met zijn brommobiel vorig jaar uit het verkeer geplukt door de politie in Lembeek. De man was op weg naar huis maar bleek 1,77 promille alcohol in het bloed te hebben. “Hij had inderdaad zeven pinten gedronken”, vertelde zijn advocaat. “Maar hij woonde in de buurt. Hij reed met een brommobiel waarvoor geen rijbewijs nodig is en daarom vragen we ook om geen rijverbod op te leggen. Mijn cliënt heeft hartproblemen en heeft dat voertuig echt wel nodig om zich te verplaatsen.” De rechter veegde de vraag van tafel maar hield wel rekening met het blanco strafregister van de man. H. kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van een maand.