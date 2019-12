Celstraf voor chauffeur die zevende keer betrapt wordt onder invloed: “Zie uw probleem eindelijk onder ogen” Bart Kerckhoven

06 december 2019

14u27 0 Halle Politierechter Dina Van Laethem had één goede raad voor een chauffeur die voor de zevende keer betrapt werd onder invloed van alcohol. “Zie uw probleem onder ogen”, vertelde ze hem. “Er is maar één iemand die dit kan oplossen.”

De man liep op 22 november vorig jaar tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Halle. Hij had 1,22 promille alcohol in het bloed en zat onder de antidepressiva. Hij reed bovendien rond tijdens een rijverbod en had ook geen examens afgelegd. Een verklaring voor zijn gedrag had de man niet maar hij beloofde wel beterschap. Maar met dat voornemen alleen kwam hij er niet mee weg. “Ik zie geen enkel bewijs dat er beterschap op komst is”, aldus Van Laethem. Zij sprak een celstraf van drie maanden met uitstel uit. De man kreeg ook een boete van 11.200 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van drie jaar. Hij zal ook drie jaar met een alcoholslot rond moeten rijden.