CC 't Vondel sluit half jaar de deuren: Halse cultuurtempel krijgt nieuwe vloer en zittribune Bart Kerckhoven

26 februari 2020

06u00 0 Halle Het cultureel centrum ’t Vondel sluit vanaf juli zes maanden de deuren omdat er een nieuwe vloer en een nieuwe tribune geplaatst wordt. De stad investeert zo 685.000 euro in de Halse cultuurtempel.

De huidige tribune in ’t Vondel werd in 2006 geïnstalleerd maar is intussen alweer versleten. “De tribune wordt vaak gebruikt”, legt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) uit. “Zo moet ze vaak weggerold en opnieuw geplaatst worden. In 2012 werden er nog herstellingen uitgevoerd. Maar intussen veroorzaken de wielen steeds meer schade aan het parket en de motoren verliezen zo ook hun grip. Daarom moeten de mensen van ’t Vondel zelf steeds de tribune mee op zijn plaats zetten en dat begint zwaar te wegen. Twee tot drie keer per week wordt de tribune namelijk geplaatst en weggehaald. ”

De nieuwe tribune zal 450.000 euro kosten. “Maar we investeren meteen ook in een nieuwe vloer”, zegt Busselot. “Uit een studie van een stabiliteitsingenieur blijkt dat de kurk onder de vloer aan het vergaan is. Dus enkel een nieuwe parketvloer is geen oplossing, ook de ondergrond moet volledig heraangelegd worden. Dat is goed voor een investering van ruim 235.000 euro.”

Door de werken zal het cultuurcentrum vanaf juli enkele maanden de deuren moeten sluiten. Verwacht wordt dat eind januari 2021 de werken voltooid zijn. “Dat betekent niet dat er geen culturele programmatie zal zijn wanneer ’t Vondel gesloten is, benadrukt Busselot. “De mensen van ’t Vondel leggen nu al de laatste hand aan de programmatie en voor de voorstellingen en activiteiten zal uitgeweken kunnen worden naar andere plaatsen.” Zo worden in de Don Boscokerk in Buizingen al enkele concerten ingepland. Maar ook het buurtrestaurant zal dienen als locatie voor optredens en de activiteiten en workshops voor scholen zullen in de scholen zelf georganiseerd worden.

Oppositieraadslid Eva Demesmaeker (N-VA) vroeg zich op de gemeenteraad waar over de investering beslist werd af waarom niet voor een nieuwe zaalschikking gekozen werd zodat een dure tribune die in beide richtingen kan verschuiven niet nodig was. “Er zal weinig veranderen in ’t Vondel”, aldus Demesmaeker. “We stellen ons vragen bij de duurzaamheid van de oplossing.”

Volgens het schepencollege blijft een tribune die in beide richtingen kan verschoven worden de beste keuze. “Anders zouden we ook heel wat plaats verliezen in de zaal”, zegt Busselot. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) voegde er aan toe dat de nieuwe tribune meer dan twintig jaar mee kan en dat die dus al zeker langer zal kunnen gebruikt worden dan de huidige tribune.