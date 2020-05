Caro op Zuid-Afrikaanse stage haalt lokale krant: “Corona is regelrechte ramp voor de kinderen op mijn stageplek” Bart Kerckhoven

29 mei 2020

10u34 6 Halle Het coronavirus hield de voorbije maanden ook het buitenland in de ban. Studente Caro Michiels uit Halle haalde zo zelfs de krant tijdens haar stage in Zuid-Afrika. Ze studeert Orthopedagogie aan de Odisee-hogeschoop op de campus Dilbeek.

Caro trok begin januari naar het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth om er te werken in het ‘Ubomi Obutsha Centre’ waar arme families uit de sloppenwijken geholpen worden. In het centrum begeleiden ze kinderen, jongeren en hun ouders die in één van de vele sloppenwijken van de stad leven, vaak in extreme armoede en in erbarmelijke omstandigheden.

“De meeste kindjes kunnen niet naar school”, vertelt Caro. “Om hen toch zoveel mogelijk te stimuleren en uit te dagen bedenken we educatieve spelletjes of gaan we creatief aan de slag. Maar soms is het natuurlijk een beetje puzzelen want er is niet zo heel veel materiaal ter beschikking. Daarom gingen we zelf op zoek naar dingen die we konden gebruiken en hebben we daar bijvoorbeeld ook zelf spullen gekocht. We zijn erin geslaagd om wol aan te kopen, waarmee we dan knuffels versierd hebben die een gulle schenker aan het centrum had gegeven.”

Aan de ouders bieden ze workshops aan over hoe ze moeten waken over hun mentale gezondheid of over de opvoeding van hun kinderen.

Grote gevolgen

De coronacrisis had grote gevolgen voor het centrum. “Alles werd zoveel mogelijk stilgelegd”, vertelt Caro. “Gelukkig kon de voedselbedeling grotendeels behouden worden. Als je weet dat er 1.826 kindjes deelnemen aan onze programma’s, dan begrijp je wel dat dat een regelrechte ramp betekent voor de gemeenschap. Ze konden nu nergens meer terecht en bijna alle hulp en ondersteuning viel weg.”

Caro haalde door de coronacrisis de plaatselijke krant toen een journalist een artikel schreef over de gevolgen van het coronavirus op de werking van het centrum. “Ik was ondertussen al noodgedwongen terug naar huis gekeerd maar mijn stagementor stuurde mij een mailtje om te zeggen dat ik de krant had gehaald. Heel grappig om te zien dat mijn foto nu in een Zuid-Afrikaanse krant staat. Al ben ik wel heel blij dat het centrum de aandacht krijgt die het verdient”, aldus Caro nog.