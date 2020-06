Carnavalsorde toont solidariteit: mondmaskers en bier brengen geld op voor Halse groepen Bart Kerckhoven

10u55 7 Halle De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames verkoopt mondmaskers met het logo van de vereniging. “Het zijn kwalitatieve mondmaskers”, legt voorzitter Werner Mertens uit. “Het mondmasker is afgewerkt met een katoenen binnenzijde en er is een zakje voorzien dat gevuld kan worden met een een herbruikbare filter van fleece.”

De mondmaskers kosten 6 euro per stuk en kunnen besteld worden via de site www.hofmaarschalken.be en via hofmaarschalken@hotmail.com. “We hebben beslist dat de opbrengst naar carnavalsorganisator Halattraction gaat”, zegt Werner. “De vereniging kan dan carnavalsgroepen steunen die een char bouwen. Ook een deel van de opbrengst van ons bier Farandole zal geschonken worden aan Halattraction. We hopen zo de Halse carnavalswereld een hart onder de riem te steken.”

Wie voor Vaderdag nog een geschenkje zoekt, kan dat biertje trouwens ook nog bestellen via de website van de Hofmaarschalken, maar ook kopen in het Streekproductencentrum, in ‘t Parlement, en in de bierhandels Schoentjes en Dekoninck.