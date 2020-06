Carnavalsgroepen stikten zich in het zweet tijdens mondmaskeractie: Halle maakt eindbalans op… en heeft zelfs reserve aangelegd Bart Kerckhoven

20 juni 2020

12u00 0 Halle De mondmaskeractie van de stad Halle zit erop. In totaal meldden 73 verenigingen zich aan om mondmaskers te stikken die nadien verdeeld werden onder de inwoners. Het waren vooral de leden van de carnavalsgroepen die achter de stikmachines zaten.

De organisaties stikten 28.926 mondmaskers. Elke Hallenaar die een mondmasker aanvroeg kon op die manier een exemplaar ontvangen. Het was een bewuste keuze van het stadsbestuur om de mondmaskers door de Halse verenigingen te laten stikken want zo konden die iets verdienen in coronatijden. Per goed afgewerkt masker kregen ze 1,5 euro. Vanaf 100 exemplaren werd er zelfs een bonus van 10 procent gegeven. In totaal zal er zo 43.000 euro terugvloeien naar de kas van de verenigingen. De Carnavalsgroepen waren het ijverigst. Zo stikte E Vat Vol Nuizekes meer dan vijfduizend mondmaskers. Skief Bezjoebert leverde meer dan tweeduizend mondmaskers. De Mannen van de Met, De Miniatuurkes, De Roeftoejoerkes en De Smosjterpotten stikten elk meer dan duizend mondmaskers. Enkele de Boliviaanse vereniging Kantuta slaagde er naast die groepen er in om meer dan duizend mondmaskers af te leveren. Er werden 20.588 mondmaskers uitgedeeld en de rest wordt nu bewaard als een strategische stock zodat indien nodig er meteen mondmaskers voorradig zijn.