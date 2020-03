Carnavalsfoor wordt vanaf dinsdag opgesteld: “Vermijd het centrum met de wagen tijdens opstelling” Bart Kerckhoven

09 maart 2020

De Carnavalsfoor wordt deze week opgesteld in Halle. Dinsdag worden de eerste attracties opgesteld aan het Stationsplein vanaf 10 uur. De vrachtwagens zullen dan vanaf de Welkomstlaan via de Melkerijstraat het plein op rijden. Op woensdag zijn de attracties op de parking van De Bres, de parking van de Leide en de Leide zelf aan de beurt vanaf 13 uur. Op donderdag is het ten slotte de beurt aan de attracties op het Possozplein. Die worden opgesteld vanaf 14 uur, na de wekelijkse markt.

Op de Welkomstlaan is er een gedeeltelijk parkeerverbod ingevoerd zodat de foorreizigers er hun vrachtwagens kunnen parkeren in afwachting van de opstelling in het centrum. De opstelling van de foor gebeurt telkens buiten de spitsuren om de verkeershinder te beperken. De stad en organisator Halattraction roepen wel op om tijdens de opstelling zoveel mogelijk met de wagen het centrum te mijden. Op zaterdag 14 maart zal de volledige Carnavalsfoor op volle toeren draaien vanaf 14 uur.