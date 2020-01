Carnavalitis vliegt er in: Kandidaat-prinsenparen, live-optredens en vooruitblik naar Halle Op Losse Schroeven kruiden eerste aflevering Bart Kerckhoven

06 januari 2020

10u21 6 Halle Maandagavond start een nieuw seizoen van Carnavalitis op Radio Victoria. De ploeg van Radio Victoria pakt al meteen uit met een goedgevuld programma.

De vier kandidaat-koppels voor de Prinsenverkiezing krijgen tijdens de uitzending in de Kerstkroeg op het Stationsplein een opdracht mee van carnavalsorganisator Halattraction. Er wordt ook een nieuwjaarsbrief voorgelezen en de presentatoren blikken vooruit naar de show- en liedjeswedstrijd Halle Op Losse Schroeven die zaterdag plaats vindt in ’t Vondel. Verder zijn er live-optredens van De Leste Kannekes, Prins Wouter, De Fleerefluiters, Jerre en Rutsel en andere carnavalisten. De uitzending start om 20 uur en kan beluisterd worden via de site van Victoria of op de radio op 105.2 FM.

De komende weken wordt Carnavalitis ook gemaakt in de studio van Radio Victoria maar de ploeg gaat zoals elk jaar op toernee en trekt onder andere naar cafés Blue Note, De Sleutel, Bistro en Den Herberg maar ook taverne Lamme Gisj staat op het programma. Op zaterdag 25 januari verslaan de presentatoren de Prinsenverkiezing in ’t Vondel. Op zaterdag 1 februari wordt er uitgezonden op het Oenstellingsgala van de Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames.

Op zaterdag 29 februari is er nog de Nacht van de Carnaval Top 100 in jeugdcentrum De Kazerne. Radio Victoria plant verder nog enkele verrassingen om de veertigste verjaardag te vieren van de zonder.

Het hoogtepunt is natuurlijk Carnaval Halle zelf op 21, 22 en 23 maart. Radio Victoria zendt dan drie dagen lang live uit, ook via Gruute Met TV.

