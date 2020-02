Carnavalisten uit Oilsjt en Halle verbroederen in Buizingen tijdens Tagada Ajoin Bart Kerckhoven

Het was plezant in café Den Herberg in Buizingen maandagavond. Radio Victoria en Oilsjt Mjoezik organiseerden samen met Gruute Met TV voor het tweede jaar op rij een verbroedering tussen de Halse en de Aalsterse carnavalisten tijdens ‘Tagada Ajoin’. Dit keer kwamen de Aalstenaars naar Halle. En zo zagen we plots voil janetten opduiken, sprak Prins Yvan van Aalst lovende woorden over de Halse carnavalisten en werd onder andere een dialectenquiz georganiseerd. ‘Neuje prins’ Belleman bleek het dialect van zijn tegenstander het beste te kennen. “Maar laat ons vooral respect hebben voor elkaar”, sprak hij nadien. “We hebben allebei een mooie carnaval in het vooruitzicht en zowel in Halle als in Aalst wordt dat gevierd vanuit het hart. Daar draait het om.” Het nieuwe prinsenpaar van Halle en Prins Yvan bezegelden de vriendschapsbanden tussen beide steden door geschenken uit te wisselen.