Carnavalisten ontsnappen niet aan omleidingsplan: Deuvelstoet vertrekt voor het eerst in Don Boscowijk Bart Kerckhoven

27 januari 2020

11u35 4 Halle De Deuvelstoet vertrekt dit jaar met Carnaval Halle niet meer op Essenbeek maar wel in de Don Boscowijk aan de andere kant van de stad. Organisator Halattraction moet eind maart rekening moeten houden met de grote werken aan de Zenne- en Zuidbrug in het centrum van de stad.

De Deuvelstoot vertrekt al jaren op zaterdag vanaf de Kasteelstraat in Essenbeek op het Sisseplein. De carnavalisten verzamelen daar om dan af te zakken naar de Grote Markt waar de eerste plechtigheden van Carnaval Halle plaats vinden. Het vrouwelijk schoon wordt na die stoet verwekt maar ook de prins wordt gebrouwen uit Reus Vaantjesboer. Halattraction kondigt nu op de nieuwe site van de vereniging een ander parcours aan. Op zaterdag 21 maart zullen de carnavalisten verzamelen in de Groeningenstraat om vandaar via de Cypriaan Verhaevertstraat, Ninoofsesteenweg en Melkstraat richting Grote Markt te trekken. De voertuigen van de groepen kunnen dan afvloeien via de Volpestraat naar het Oudstrijdersplein. Tot vorig jaar trokken de carnavalisten vanaf Essenbeek de E429 over om via de Nijvelsesteenweg en de Sint-Rochusstraat door de Basiliekstraat de Grote Markt op te stappen. Het parcours van de zondagstoet blijft wel ongewijzigd. Het parcours van de Deuvelstoet op zaterdag overlapte gedeeltelijk met het omleidingsplan dat sinds vorige week is ingevoerd door de werken aan de Zenne- en Zuidbrug. Zo is de Arkenvest momenteel een belangrijke doorgangsweg voor de bussen van De Lijn en TEC. Die straat afsluiten op zaterdag blijkt niet haalbaar. Op carnavalszondag is het centrum van de stad al zo goed als verkeersvrij en stelt zich dat probleem minder.