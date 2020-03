Carnavalisten houden zich op uitzondering na aan de regels... Politie schrijft wel boetes uit op barbecuefeestjes Bart Kerckhoven

22 maart 2020

De politie van de zone Zennevallei kreeg zondag een melding binnen voor een carnavalsfeestje met verschillende aanwezigen op de Biezeweide in Halle. Toen de patrouille ter plaatse kwam, was er van een feestje geen sprake meer. De Halse carnavalisten hielden zich verder aan de verstrengde maatregelen die moeten voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Onder andere organisator Halattraction riep zondag op om niet samen te komen maar de regels te respecteren. De politie moest in de zone wel een paar barbecues onderbreken. Dat gebeurde onder andere in Sint-Pieters-Leeuw. Het ging om feestjes waarbij duidelijk mensen uitgenodigd waren en dat mag dus helemaal niet. “Er zijn verschillende processen-verbaal opgesteld omdat de mensen in overtreding waren”, bevestigt commissaris Christian Steens van de zone Zennevallei. De politie werd ook gewaarschuwd toen het slot van de poort naar de BMX-piste op de Kromstraat in Halle geforceerd bleek. Onbekenden reden er rond op de piste.