CARNAVAL HALLE: Topgroep De Maskottes houdt na 25 jaar op te bestaan Bart Kerckhoven

13 juni 2019

07u36 0 Halle De Halse carnavalsgroep De Maskottes houdt op te bestaan. Carnaval Halle verliest een absolute topgroep en één van de smaakmakers van de Carnavalstoet. Drie keer wonnen De Maskottes het carnaval en ze verzamelden heel wat ereplaatsen. Of het nu een polyester of een isomo char was; De Maskottes konden met beide materialen hun stempel drukken op Carnaval Halle.

Voorzitter André Detournay kondigde woensdagavond op Facebook aan dat de groep het voor bekeken hield. In 1994 werden De Maskottes opgericht en een jaar later reden ze hun eerste char buiten. “Wij hadden nooit kunnen denken dat we vijfentwintig jaar later nog steeds actief zouden zijn in de carnavalwereld en nog steeds zouden meedraaien als topgroep met enkele oprichters van toen”, aldus André. Het waren destijds vrienden uit Lembeek die de basis legden voor De Maskottes.

Sommigen onder ons zullen hun ervaringen verderzetten in een andere vereniging of onder de vorm van een vriendenkring, steeds met als doel zich verder in te zetten voor het grote volksfeest. André Detournay, voorzitter van De Maskottes

De lat mocht hoog gelegd worden want al snel bleek dat de groep zich kon meten met de grootste groepen. “Top vijf halen was steeds ons doel met als hoogtepunten drie overwinningen, zowel in polyester als in isomo. Vele jaren na elkaar behaalden we een tweede plaats, de prijs voor het beste kostuum, de beste show of de beste char. In de loop van de jaren hebben we ook verschillende prinsenparen en miniprinsenparen geleverd. Kortom een palmares waar wij terecht fier op mogen zijn”, zegt een trotse voorzitter. “Sommigen onder ons zullen hun ervaringen verderzetten in een andere vereniging of onder de vorm van een vriendenkring, steeds met als doel zich verder in te zetten voor het grote volksfeest.”

Dat De Maskottes ophouden te bestaan is dus niets minder dan een aderlating voor het Halse carnaval. Ze brachten dit jaar nog Cirque du Soleil naar Carnaval Halle en eindigden op de vierde plaats. De groep slaagde er vaak in om ‘wereldse’ thema’s carnavalesk te vertalen. Toen ze zich zo in 2007 aan Waregem Koerse waagden pakten De Maskottes meteen alle prijzen. In 2012 deden ze de stunt nog eens over en wonnen ze opnieuw. André Detournay en zijn vrouw Connie Rompato glommen van trots als Prinsenpaar toen De Maskottes op Krottenmaandag uitgeroepen werden tot winnaars. Zelfs de Paassoldaten van Lembeek werden al eens opgevoerd in één van hun creaties en toen VRT-presentator Sonny Vanderheyden zich liet ontvallen dat Carnaval Halle het Tomorrowland aan de Zenne was dan had hij ongetwijfeld de char voor ogen waarmee De Maskottes in 2016 een feestje bouwden op de Grote Markt, inclusief pompende beats.

Een paar jaar geleden dacht de groep wel al eens aan stoppen toen kort na die overwinning bleek dat de Lembeekse hangar moest wijken voor een woonproject. De Maskottes verhuisden naar een hangar in Halle en besloten toch verder te doen. Ze maakten de omschakeling van polyester naar isomo en toonden al meteen hun talent door in het tweede jaar dat ze met isomo werkten al meteen de hoofdprijs te pakken. Niemand deed het hen na en voorlopig is de enige groep die er in slaagde om zowel met een polyester als een isomo char Carnaval Halle te winnen.