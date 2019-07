CARNAVAL HALLE: Tastendeuvel verhuist ‘kuikereglement’ naar Op ‘t Kassaa Bart Kerckhoven

25 juli 2019

Het ‘kuikereglement’ van Tastendeuvel is met de nodige honneurs overgebracht naar het nieuwe stamlokaal van de Orde van Prinsen van Halle. Het reglement werd destijds door prins Macel Rossie opgesteld en somt in een reeks artikels op aan welke regels de prinsen van Tastendeuvel zich moeten houden. Het regelement werd jarenlang bewaard bij Prins Herman maar toen die zijn café Oud Rodenem sloot, verhuisde het kuikereglement in 2014 naar taverne Retro van Prins Ditsj. Die koos nu voor een carrièreswitch en dus werd in eigen rangen naar een nieuwe plek gezocht. Prins Jurgen mag voortaan het relikwie van Tastendeuvel bewaren in het café Op ’t Kassaa dat hij samen met Prinses Sasa uitbaat. De prinsen van Tastendeuvel trokken met het reglement woensdagavond in stoet van de Retro naar Op ’t Kassaa op de Nijvelsesteenweg. Ze kregen ook het gezelschap van Reus Vaantjesboer en de leden van de Confrèrie.