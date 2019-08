CARNAVAL HALLE: ‘Neuje’ groep! Schief Bezjoebert maakt debuut met Prins Ambi als voorzitter Bart Kerckhoven

De Halse carnavalswereld is een groep rijker. HKV Schief Bezjoebert zal in 2020 voor het eerst te zien zijn in de stoet tijdens Carnaval Halle. Prins Ambi Destrycker is voorzitter van de groep. “De meeste leden maakten deel uit van de Fleerefluiters”, legt Ambi uit. “Maar omdat we andere ambities en interesses hebben beslisten we om onze eigen weg te gaan .Dat is in alle vriendschap gebeurd.” Over de nieuwe naam werd de voorbije weken druk gediscussieerd. “Aanvankelijk gingen we voor De Zjoebereirs maar die hebben blijkbaar ooit al eens bestaan”, weet Ambi. “En zo kwamen we uit op ‘Schief Bezjoebert’.” De groep moet nog het nodige budget rondkrijgen maar heeft al uitzicht op een hangar. Schief Bezjoebert kan terecht in de hangar van De Maskottes die eerder aankondigen te stoppen. In het najaar worden de eerste activiteiten georganiseerd, waaronder een Grieks eetfestijn op 7 en 8 december in zaal Lindegroen. Met Ben Springael van tapasbar Bodyga en cafébaas Bruno Vandierendonck van café Vaantjesboer heeft Schief Bejoebert ook al twee peters voor het debuutjaar gevonden. In totaal telt de groep 21 leden.