CARNAVAL HALLE: Kerjuizenuize en Van 't Vat smelten samen tot HKV E Vat Vol Nuizekes

08 juni 2019

11u40 14 Halle Halle is een carnavalsgroep rijker. De carnavalisten van De Kerjuizenuize en Van ’t Vat beslisten om voortaan samen carnaval te vieren. De nieuwe naam van de groep zet de samensmelting extra in de verf: HKV E Vat Vol Nuizekes is geboren.

Het nieuws werd zaterdagochtend op Facebook bekend gemaakt. “De Kerjuizenuize en Van’t Vat, twee groepen met dezelfde ambitie.... hun amuseren voor, tijdens en na carnaval”, klinkt het. “Met die gedachte werden de koppen bij elkaar gestoken en hebben wij beslist vanaf heden als één carnavalgroep verder te gaan. Nu zullen beide groepen dan ook als HKV E Vat Vol Nuizekes verder door het leven gaan. Deze beslissing is er niet zomaar gekomen. Beide groepen waren op zoek naar leden om het werk in hangar en stikatelier wat draaglijker te maken. Aangezien de vriendschapsband tussen beide groepen al een feit was, werd de beslissing dan ook snel gemaakt om te fusioneren. Samen zijn we klaar om carnaval 2020 in deze samenstelling te laten zien dat we er zin in hebben.” De nieuwe groep heeft met een Terug naar school-ontbijt op 1 september en een Wokfestijn op 2 en 3 november alvast twee activiteiten gepland.