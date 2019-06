CARNAVAL HALLE: Gouden Krot levert Cris Borms een waardebon van 500 euro op bij Juwelier Bosmans Bart Kerckhoven

28 juni 2019

07u30 4

Cris Borms uit Lembeek werd op de eerste dag van de Braderie in Halle ontvangen door leden van Halattraction bij Juwelier Bosmans. De carnavaliste verzamelde begin april met een paar duizend andere feestvierders op Krottenmaandag op de Grote Markt voor de jaarlijkse Krottenworp. De prinsen van Tastendeuvel gooien dan vijfduizend Halse snoepjes het publiek in. Cris en haar vriendin zochten enthousiast mee naar de Gouden Krot en dit keer was het ook prijs. Bij juwelier Bosmans mag ze nu 500 euro spenderen aan juwelen.