CARNAVAL HALLE. Geen Fontonellekes meer in het Halse carnaval: “We vroegen te veel van onze leden” Bart Kerckhoven

27 juli 2019

11u25 0 Halle HKV De Fontonellekes houden op te bestaan. Het bestuur laat weten dat het steeds moeilijker werd om evenementen te organiseren en voldoende budget te vinden.

Met een post op Facebook kondigt de Halse groep het afscheid aan Carnaval Halle aan. “In 2012 kwamen we voor de eerste keer buiten met een ‘charke’. Fontonellekes, een groep uit vrienden en met dezelfde passie voor Carnaval”, blikt het bestuur terug. “De laatste jaren is het voor ons moeilijker geworden om evenementen te vinden of te organiseren en voldoende centjes bij elkaar te rapen. Het waren jaren met ups en downs, maar altijd stonden we er met enige fierheid. Met een klein aantal leden is dit niet altijd makkelijk. En waren we genoodzaakt te veel inzet te vragen van onze leden. Dit in tegenspraak met onze beginvisie die wij hadden. Daarom hebben we in groep besloten om niet langer als Fontonellekes buiten te komen. Leden zijn belangrijker dan een naam te willen voortzetten.” De leden van de Fontonelleks gaan wel de rangen van een andere carnavalgroep vervoegen. De groep eindigde het voorbije carnaval op de negentiende plaats in de rangschikking.

Eerder kondigden HKV De Maskottes ook al aan dat ze er mee stopten. Verschillende leden van die groep wijken ook uit naar andere carnavalsgroepen.