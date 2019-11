CARNAVAL HALLE: “Doetj aale dansschoenen mo al oen!” ZZ Pips I en HZ Cindy III worden maandag gedoopt Bart Kerckhoven

10 november 2019

11u01 15 Halle De Halse carnavalisten komen op maandag 11 november voor het eerst in maanden nog eens buiten voor een feestje want hun Prinsenpaar Peter ‘Pips’ Menten en Cindy Vanopphem bewijzen zich tijdens hun doop.

ZZ Pips I mag zich bewijzen bij de Orde van Prinsen Tastendeuvel. De ‘prinsjepolste sosjeteit van Halle’ schotelt hem ongetwijfeld enkele knotsgekke opdrachten voor. Zo is hij alvast op zoek naar elf ‘demente’ personen en elf Pieter Bruegels die hem om 8.33 uur vergezellen naar café Blauw en Geel. Prinses Cindy wordt door de Orde van Prinsessen opgewacht in café Op ’t Kassaa.

De ‘schoensjte sosjeteit van Halle’ vraagt HZ Cindy III alvast om zich aan te bieden verkleed als glitterpoes en onder andere vergezeld van elf Mannen van de Met in een blauwe tutu, een paar smurfen enkele oudjes en elf hofnarcissen.

De apotheose van de doop is de opname van het Prinsenpaar in hun ordes. Dat hoogtepunt volgt net voor de middag in de cafetaria van sportcomplex De Bres. Pips I ziet het alvast zitten: ““Doetj aale dansschoenen mo al oen!”, laat hij weten via Facebook.