Campagne wil buste componist Rossini naar Halle halen: “Unieke kans om het opnieuw een plekje te geven in Villa Servais” Bart Kerckhoven

05 oktober 2020

10u03 3 Halle Vzw Servais zamelt geld in om een buste van de bekende Italiaanse componist Rossini naar Villa Servais te halen. “Er dient zich een unieke kans aan”, aldus voorzitter Peter François van de vzw Servais.

Vzw Servais wil een buste van de Italiaanse operacomponist Rossini naar Halle halen. De buste werd gemaakt door Servais’ schoonzoon Cyprien Godebski. De bedoeling zou zijn om de buste een plaats te geven in Villa Servais, die momenteel gerestaureerd wordt. “De buste is gehouwen uit het kostbare cararamarmer net als zoals het standbeeld van Servais op de Grote Markt van Halle. Godebski maakte de buste in 1865, toen hij in de Villa Servais verbleef, kort na zijn huwelijk met de oudste dochter van Servais”, vertelt François.

Grote waardering

Adrien François Servais, de bekende Halse cellist en componist, bleek goede contacten te hebben met Rossini. “Hij bewerkte enkele van zijn opera’s en Rossini had ook een grote waardering voor de Halse cellist. Zo noemde hij Servais meermaals de ‘Paganini van de cello’. Het zou dan ook bijzonder fijn zijn mocht de buste na anderhalve eeuw kunnen terugkeren naar de Villa Servais.”

De vzw Servais is gestart met een fondsenwerving. Wie meedoet aan de actie maakt kans op enkele exclusieve beloningen zoals een overnachting als een van de eerste gasten in Villa Servais en VIP-uitnodigingen voor een concert in Villa Servais. Steunen kan vanaf 100 euro.

