Camille (17) staat in finale van Miss Exclusive en heeft daar mooie redenen voor Bart Kerckhoven

29 oktober 2019

15u15 3 Halle Camille Corbet (17) uit Lembeek staat in de finale van de missverkiezing Miss Exclusive 2020. Voor Camille is het een droom die uitkomt. Ze hoopt de verkiezing te winnen want zo kan ze geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker. “Mijn oma overleed aan borstkanker”, vertelt ze. “Ik weet hoe vreselijk die ziekte is.”

Camille belandde in de finale van Miss Exclusive dankzij een vriendin. “Zij had zich ingeschreven en trok mij ook over de streep”, zegt Camille. “Nu staan we allebei in de finale. Die verkiezing is me op het lijf geschreven. Bij Miss Exclusive gaat het niet enkel over je uiterlijk, maar ook over het innerlijke.”

Camille wil door haar deelname aan Miss Universe haar zelfvertrouwen opkrikken. “Ik ben jarenlang gepest geweest maar nu wil ik daar verandering in brengen en dat is ook aan het gebeuren”, zegt ze. “Ik wil mijn dromen laten uitkomen en de mensen laten zien dat ik wel iets wil en kan bereiken in het leven.”

Borstkanker

Ze heeft nog een goede reden om mee te doen aan de verkiezing. Nu al zullen de kandidaten door onder andere snoep te verkopen de Vrienden der Blinden steunen, een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Vlaanderen. “Maar ik hoop om echt Miss Exclusive te worden zodat ik als miss geld kan inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker”, zegt ze. “Op vier oktober was het vier jaar geleden dat ik afscheid moest nemen van mijn oma. Ze is veel te vroeg gestorven aan borstkanker. Ik weet hoe moeilijk het is en hoe vreselijk de ziekte is. Het stopte nadien ook niet want ook bij mijn mama hebben ze nadien knobbeltjes gevonden. Gelukkig waren die goedaardig.”

Wie Camille aan de overwinning wil helpen kan dat al door op haar te stemmen via een sms naar het nummer 6045 met de melding ‘ME15’. Stemmen kan tot 25 januari 2020. Die dag vindt de finale plaats. De verkiezing wordt live uitgezonden op Stories TV en via Facebook.