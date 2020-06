Cafébazen tappen eerste pinten: “Dit is een feestdag voor mij” Bart Kerckhoven

08 juni 2020

11u51 10 Halle De cafébazen in Halle bedienden maandag voor het eerst sinds de start van de coronacrisis klanten. Op de Grote Markt openden ‘s ochtends De Sleutel, De Fazant en Den Obelix de deuren. Met veel goesting gingen de uitbaters aan de slag. “Dit is een feestdag voor mij”, zegt Kristien Denayer van De Fazant. “Na drie maanden ben ik blij dat ik opnieuw pinten mag tappen.”



Om 9.30 uur opende cafébaas Bram Boon de deuren van De Sleutel. “Er stonden twee klanten te wachten”, vertelt Bram. “Een echte stormloop was het niet maar dat verwachtte ik ook niet. Vanavond is het wel ‘vollenbak’. Dan heb ik al reservaties voor twee groepen van tien personen en één van vijf personen. Dan zit het hier binnen vol. Ik dacht eerst niet met reserveringen te werken maar een groep vrienden wilde al meteen nadat de veiligheidsraad de richtlijnen bekend maakte een tafel reserveren. En dus ben ik gevolgd. Vanaf zes mensen is het toch wenselijk. Dan kan ik vooraf de tafels al juist schikken.”

Bram mag net als heel wat andere café- en restaurantuitbaters in Halle een extra terras uitzetten. Ook aan de overkant van de Grote Markt kan Kristien Denayer van De Fazant een groter terras bedienen. “Ik ben blij”, zegt ze terwijl ze de bestellingen afwerkt. “Normaal is maandag de sluitingsdag maar nu het café eindelijk open kan wilde ik niet meer wachten. Het is een feestdag voor mij. Ik wist niet wat ik kon verwachten maar ik er zijn toch al wat mensen binnengestapt. En vanavond verwacht ik ook al heel wat klanten want veel vrienden zullen na het werk langs komen. Ik ga dan vast en zeker ook met een goede pint klinken op de heropening.”

De voorbije dagen zette Kristien alles in orde. “We moesten kort op de bal spelen”, legt ze uit. “Vorige week ben ik elke dag in het café aan de slag geweest om alles te poetsen en in orde te zetten. De bordjes staan er, de ontsmettingsgel is er en de afstand kan perfect bewaard worden. Ik ben gelukkig. De voorbije maanden was het leuk om even tijd te nemen voor mezelf en mijn dochter. Ik kon eindelijk wat vaker gaan fietsen maar ik werd toch ook wat ongeduldig. Financieel kan je dat ook niet volhouden. Maar nu kijk ik positief naar de zomermaanden met hopelijk heel wat terrasjesweer. Dan kunnen we die slechte periode achter ons laten.”