Cafébaas krijgt fles in gezicht na discussie met te luide klanten WHW

24 juni 2019

17u18 0 Halle Twee mannen uit Halle hebben zich voor de correcti onele rechtbank moeten verantwoorden voor een incident aan café De Sleutel.

Het duo was in juni 2017 met een groep collega’s iets gaan drinken op het terras voor café De Sleutel. Het ging er gezellig aan toe. Iets te gezellig misschien want de cafébaas kwam zijn beklag doen over het lawaai. Hierop ontstond er een discussie en plots kreeg het slachtoffer een slag met een glazen fles. Uiteindelijk werden twee mannen vervolgd. Beiden zeggen echter niks te maken te hebben gehad met die fles. “Er is enkel een duw geweest van een van hen. De andere heeft zelfs dat niet gedaan”, aldus hun advocaten die daarom de vrijspraak vroegen. Ook het parket moest zelf toegeven dat het niet eenvoudig was om uit te maken wie er over de schreef ging. Daarom werd geen concrete straf gevorderd maar enkel de toepassing van de strafwet. “In Nederland kan iedereen vervolgd worden voor deelname aan een vechtpartij. In België moet bewezen worden wie welke slag heeft uitgedeeld. Zeer moeilijk”, klonk het. Uitspraak op 5 september.