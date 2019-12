Cafébaas Hans (48) neemt afscheid van Den Ouverluup: “Toffe momenten beleefd maar ook serieus gevloekt tijdens vier overstromingen” Bart Kerckhoven

22 december 2019

13u30 26 Halle Cafébaas Hans Sinnaeve (48) trekt de deur van café Den Ouverluup in Halle definitief achter zich dicht. Negen jaar stond hij er achter de toog en in die periode stond het café liefst vier keer onder water. “Ik heb hier goed gefeest maar na de overstromingen was het wel elke keer miserie”, blikt Hans terug.

Taverne Cambrinus werd negen jaar geleden door Hans nog zelf omgedoopt tot café Den Ouverluup omdat zijn voorgangers na regenbuien vaak in het nat stonden. “Het was een knipoog naar die overstromingen”, zegt Hans. “Maar ik dacht dat ik er zelf van gespaard ging blijven. Er waren al werken gebeurd maar die hielpen maar weinig. Vier keer stond het hier onder water. De lege vaten dreven door het café. Bij hevige regen zag je dan het deksel op de rioolputje trillen en wat later met een kracht omhoog spuiten. Maar ook uit de toiletten en de keuken kwam het water het café binnengestroomd. Dat was telkens echt smerig om op te kuisen. Gelukkig is die ellende sinds drie jaar voorbij. De laatste werken die er gebeurden, moeten toch iets geholpen hebben. Maar ik hou ook wel goede herinneringen over aan mijn jaren hier. Dankzij de klanten heb ik me goed geamuseerd. Een groot feest organiseer ik niet. Iedereen heeft hier de voorbije jaren genoeg kansen gekregen om een feestje te bouwen.” (lacht)

Carrièrewending

Hans stopt met Den Ouverluup, maar daar hebben de overstromingen niets mee te maken. “Mijn huurovereenkomst loopt af”, zegt Hans. “Het is de juiste beslissing want ik zag de voorbije jaren mijn omzet alleen maar dalen. De mensen komen niet meer op café. Vroeger hield ik tot 3 uur ’s avonds open in een vol café. Nu zijn er weekends dat ik om 22 uur sluit. Dat is niet normaal meer. De oorzaak? Meer alcoholcontroles, het rookverbod en noem maar op. Halle leeft ook niet meer ’s avonds. Zelfs op de Grote Markt staan er cafés leeg en sommigen al meer dan een jaar. Dat wil toch iets zeggen?”

De cafébaas kiest zelfs voor een carrièrewending. Na 34 jaar zegt hij de horeca vaarwel. “Op mijn veertiende bakte ik pensen en hamburgers aan het Snackske in het centrum van Halle. Nadien werkte ik in verschillende dancings. Ook café De Skans heb ik nog opengehouden. Nadien ging ik aan de slag in bars als de Selcius, Twitty’s en The Pole in Huizingen. Ik heb de horeca twintig jaar lang gecombineerd met een andere job. Maar nu is het goed geweest. De voorbije dagen heb ik het café al helemaal uitgeruimd en ik kan binnen een paar dagen gelukkig rekenen op de Brothers of Solidarity. Die mannen organiseerden in het verleden al eens iets in het café en gaan me nu met tien mensen helpen verhuizen. Dat zijn fantastische gasten die ik voortaan wat vaker ga helpen. Ze bereiden eten voor de daklozen in Brussel en nu kan ik zelf ook mijn steentje bijdragen. Toen ik nog in het café stond was dat onmogelijk.” Of een nieuwe cafébaas Den Ouverluup overneemt, is nog niet duidelijk.