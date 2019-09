Café De Klinkoet bestaat elf jaar en dat wordt gevierd met een feestje Bart Kerckhoven

05 september 2019

21u53 0

Café De Klinkoet bestaat elf jaar dat wordt nu zaterdag 7 september gevierd met een feestje in het café. Het café in de schaduw van de basiliek wordt uitgebaat door Linda Busselot en Joke Moustie. Moeder en dochter zijn rasechte carnavalisten en dus kan het ook niet anders dat het jubileum op een veelvoud van elf gevierd wordt. Zaterdag trakteren Linda en Joke op een aperitief maar worden er ook hapjes geserveerd. De groep Wip zal er optreden en er met hun Nederlandstalige covers voor zorgen dat iedereen zich zal amuseren. Wie wil meevieren is welkom in De Klinkoet aan de Klinkaert 13 vanaf 20.30 uur.