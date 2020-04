Buurtrestaurant 't Vondel wordt in coronacrisis afhaalrestaurant Bart Kerckhoven

13u41 3 Halle Buurtrestaurant ’t Vondel in Halle biedt sinds maandag opnieuw afhaalmaaltijden aan. Afhalen kan tijdens de normale openingsuren en er hoeft niet gereserveerd te worden.

“Op die manier hopen wij tijdens deze moeilijke periode een belangrijke dienst te verlenen aan mensen die op ons rekenen voor een dagelijkse gezonde en betaalbare maaltijd”, laten de mensen van het buurtrestaurant weten. “Iedereen is welkom in Buurtrestaurant ’t Vondel, zowel mensen die eten aan verminderd tarief met een OCMW-pasje, houders van een Kom!Pas als senioren en gezinnen met kinderen. Het reserveren van maaltijden is niet nodig. De maaltijden worden warm meegegeven, en zijn eventueel terug op te warmen thuis.” Er wordt een dagmenu aangeboden maar ook een vegetarisch alternatief. Op www.metsense.be is alle informatie terug te vinden. De maaltijden kunnen afgehaald worden van maandag tot en met zaterdag van 11.30 uur tot 14 uur.