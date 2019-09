Buurtbewoners zetten knuffels buiten om voetpad op te eisen en dat breekt vooral buschauffeurs zuur op Bart Kerckhoven

02 september 2019

10u26 2 Halle De bewoners van de Eizingenstraat in Halle zetten vanochtend tientallen knuffels op de stoeprand om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in hun straat. Het was een actie van het wijkcomité.

De rijweg is er erg smal en dus rijden wagens om de haverklap het voetpad op om elkaar te kruisen. Wanneer bussen door de straat rijden wordt het probleem al helemaal duidelijk. “Met deze knuffelactie bij de start van het nieuw schooljaar willen we aandacht vragen voor ons probleem”, zegt bewoner Arthur De Smet. “Ons voetpad is geen extra rijvak. Niet alleen onze veiligheid is in gevaar maar ook die van de honderden leerlingen van het GO! Technisch Atheneum hier vlakbij.” Omdat het verkeer dit keer niet kon uitwijken naar het voetpad zorgden dat bij momenten wel voor file in de straat en dat kon niet iedereen appreciëren. “We weten dat enkele mensen boos zullen zijn maar we vonden het belangrijk om op deze ludieke manier onze boodschap over te brengen”, zegt Arthur. “Er vonden al gesprekken met de stad plaats en het bestuur wil mee nadenken over oplossingen. We hopen dat ze het menen want er moet dringen iets gebeuren. Het voetpad wordt zelfs helemaal stukgereden.”

Vooral de buschauffeurs die door de smalle straat moesten rijden hadden vanochtend alle moeite van de wereld om zonder brokken te passeren: