Burgemeester Snoeck over bouwwoede in Halle: “Er wordt veel gebouwd maar we proberen het onder controle te houden” Bart Kerckhoven

14 januari 2020

09u25 2 Halle Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) had het op de nieuwjaarsdrink van Sp.a Halle in Lembeek even over de bouwwoede in Halle. Zo vertelde hij dat de bouw van een nieuwe wijk op Stroppen werd tegengehouden door het schepencollege.

Heel wat ontwikkelaars hebben de weg gevonden naar Halle en dus verrijzen er verschillende nieuwe woonprojecten in Groot-Halle. Snoeck benadrukte dat er al hard gewerkt werd in het eerste jaar van de legislatuur tijdens de opmaak van het meerjarenplan. “En er zal nog hard gewerkt moeten worden”, aldus Snoeck. “Er staat veel in het plan.” Snoeck haalde onder andere de verlaging op de onroerende voorheffing aan maar sneed ook een actueel onderwerp aan. “”Opvallend is ook wat er niet in staat”, aldus de burgemeester. “Zo staat er niets in over bijvoorbeeld de nieuwe wijk die op Stroppen moest komen. Dat staat er niet in, omdat we niet willen dat dat daar wordt gerealiseerd. Er wordt veel gebouwd in Halle, maar toch proberen we met de middelen die we hebben, daar enige controle over te houden. Het niet toegeven aan de bouw van de nieuwe wijk op Stroppen, is daar een voorbeeld van.”

Het Claesplein in Lembeek liep zo goed als vol voor de nieuwjaarsdrink. Sp.a organiseert de receptie al enkele jaren voor alle inwoners. Er werden jenever, fruitsap en andere drankjes geserveerd. Het dweilorkest De DeciBells zorgde voor de muzikale sfeer.