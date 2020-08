Burgemeester Snoeck laat Brantano in Halle niet openen: “Openen kan pas zodra ik weet op welke manier dat zal zijn” Tom Vierendeels

26 augustus 2020

15u58 0 Halle Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) heeft woensdagochtend beslist om het filiaal van Brantano in Halle niet te laten openen. De beslissing kwam er nadat hij geen enkele reactie kreeg bij het bedrijf of de curatoren over het verloop van de verkoop. Deze namiddag vindt alsnog overleg plaats. Mogelijk kan de winkel dus donderdag wel openen.

Maandag liep het bij de Halse winkel al even in de soep. Het filiaal zou na het weekend de deuren openen, maar om een onbekende reden ging die opening maandag niet door. Verkoopsters deden nog hun uiterste best om op zondag zoveel mogelijk mensen in te lichten via sociale media, maar konden daarbij duidelijk niet het grote publiek bereiken. Dat had als gevolg dat tal van misnoegde koopjesjagers voor een gesloten deur stonden. Ook woensdag zakten opnieuw veel mensen tevergeefs af naar de winkel, al lag nu een burgemeestersbesluit aan de basis van de sluiting. “Ik ben uitgegaan van het standpunt ‘beter voorkomen dan genezen’”, verklaart Snoeck. “We moesten dinsdag zelf plots op sociale media lezen dat zij vandaag de deuren zouden openen. We ondernamen verschillende pogingen om contact te leggen met het filiaal zelf, de hoofdzetel en met de curatoren. Dat bleek een maat voor niets. Ook niemand heeft van hun kant op voorhand contact gezocht met mij of de politie.”

Geen afspraken

En dus vreesde Snoeck voor de zaak. “Ik heb de nieuwsberichten en videobeelden uit andere steden en gemeenten gezien en zulke scenario’s wil ik hier uiteraard vermijden”, gaat hij verder. “Hadden we op voorhand rond de tafel kunnen zitten,als ik had geweten hoeveel kassa’s er zouden zijn, hoeveel personeel en security er zou worden ingezet, hoeveel mensen in de winkel toegelaten zouden worden en of dat allemaal wel coronaproof kon doorgaan, dan zou het een andere situatie zijn. Vooral hoe ze de volkstoeloop zouden aanpakken had ik graag geweten. Voor alles, tot het kleinste evenement toe, moet een aanvraag worden ingediend bij het bestuur. Dit had hier ook het geval moeten zijn, maar ik wist dus van niks en daarom heb ik woensdagochtend beslist het filiaal niet te laten openen. Klanten die al stonden aan te schuiven werden door de politie ingelicht.” De parking van de winkel werd afgesloten met politielint.

Overleg

Intussen nam één van de curatoren wel al contact op met Marc Snoeck. “En we gaan deze namiddag nog samenzitten”, zegt hij. “Die man vertelde mij dat ze een volledig draaiboek hebben. Dat wil ik eerst inkijken en ik wil van hen een antwoord op mijn vragen. Als blijkt dat alles goed georganiseerd kan worden dan kunnen zij donderdag al zonder problemen de deuren openen. Ik heb niks tegen de verkoop op zich, maar het moet goed kunnen verlopen. Ze verontschuldigden zich omdat ze nog niet eerder contact hadden opgenomen en ik kan ook wel begrijpen dat ze overstelpt zijn door de gang van zaken van de afgelopen dag.”